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Техника ВСУ прибыла к линии соприкосновения
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В ЛНР сообщили о прибытии техники ВСУ к линии соприкосновения 

RT на русском + ещё 39 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель оборонного ведомства Луганской самопровозглашённой республики Андрей Марочко заявил о прибытии техники и вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе.
«В зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район населённого пункта Мироновский прибыла колонна техники противника, состоящая из трёх единиц БТР-80, двух БМП и трёх автомобилей «Урал», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками.
В сентябре ФАН передавало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
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