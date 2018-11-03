Техника ВСУ прибыла к линии соприкосновения

В ЛНР сообщили о прибытии техники ВСУ к линии соприкосновения

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской самопровозглашённой республики Андрей Марочко заявил о прибытии техники и вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе.

«В зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район населённого пункта Мироновский прибыла колонна техники противника, состоящая из трёх единиц БТР-80, двух БМП и трёх автомобилей «Урал», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками.

В сентябре ФАН передавало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.