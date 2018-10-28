Ещё
Повстанцы в ЦАР поставили военным РФ ультиматум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повстанцы в ЦАР потребовали вывода российских войск в течение двух суток 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 58 минут назад
Фото: Reuters
Лидер вооруженной мусульманской группировки «Селека» в Центральноафриканской республике Абдулай Хиссен заявил, что все правительственные войска должны покинуть районы, занятые повстанцами, в течение 48 часов; речь идет в том числе о российских военных.
«Правительственные войска, дислоцированного в районах, занятых бывшими вооруженными группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — передает слова Хиссена Би-би-си.
Россия продолжит помогать урегулированию в ЦАР
РБК отмечает, что ультиматум касается в том числе российских войск. А причиной требования называется отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию, что вызвало недовольство мусульманских повстанцев.
Хиссен в своем заявлении обвинил президента Туадеру в заговоре, который тот совершил при поддержке «наемников из России» под руководством некоего Валерия Захарова.
Отмечается, что в мае СМИ сообщали о русском советнике президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры с таким же именем.
Напомним, в апреле Conflict Intelligence Team опубликовал доклад, в котором рассказывается о деятельности ЧВК «Вагнера» в ЦАР. МИД России сообщал, что в конце января-начале февраля в ЦАР поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель запланировала визит в Киев Ведущая Би-би-си рассказала об «отвратительном» комплименте Трампа Дуда напомнил немцам о репарациях за Вторую мировую войну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы первые фото российского вертолета будущего
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз25
Как начнется ядерный Армагеддон75
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»809
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
00:39
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз
В мире
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
00:39
Опубликованы первые фото российского вертолета будущего
Армия Оружие
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение