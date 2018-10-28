Период распада: Киев может потерять Закарпатье

В Киеве заявили о возможной потере Закарпатья

Киев заявил, что может утратить контроль над Закарпатской областью так же, как уже потерял Крым и Донбасс. Месяц назад консульство Венгрии в закарпатском городе Берегово — в 3,5 км от венгерской границы — начало выдавать украинцам венгерские паспорта. Это обернулось международным скандалом и ухудшило и без того крайне напряженные отношения между Киевом и Будапештом

Киев может потерять контроль над Закарпатской областью, заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, с того момента, как Украина обрела независимость, было три региона, отданные на откуп местным элитам в обмен на лояльность центральной власти — Крым, Донбасс и Закарпатье.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье — пока еще нет», — сказал чиновник.

Месяц назад консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины начало выдавать украинцам венгерские паспорта. Населенный пункт Берегово находится на самом западе Украины — в 3,5 км от венгерской границы.

В ходе процедуры вручения венгерского удостоверения личности получающий угощается бокалом шампанского в честь обретения второго гражданства и инструкциями дипломатов — не сообщать о получении документов украинским властям.

При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии, а затем торжественно прослушивают гимн новой родины. В украинских СМИ было также размещено видео данной процедуры.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», — трижды повторяют текст клятвы граждане, получающие паспорта на фоне венгерского флага.

В посольстве Венгрии в Киеве отказались давать комментарии по данному поводу.

«Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят», — ответила собеседница по-русски, подчеркнув при этом, что украинским языком не владеет.

Позднее пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, комментируя ситуацию, также напомнил, что киевские власти проводят антивенгерскую политику и пытаются разжечь ненависть к венграм, проживающим на территории Украины. Так, напомнил Менцер, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто был внесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за «вмешательство во внутренние дела Украины».

Вскоре пятерых украинцев, получивших венгерское гражданство в Закарпатье, внесли в базу «Миротворца».

«Первая пятерка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — отметили в сообщении на официальной странице сайта «Миротворец» в фейсбуке.

Более того — на Украине возбудили уголовное дело о госизмене по факту выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области.

В пресс-службе областной прокуратуры подчеркнули, что такая классификация дела является предварительной.

Также в ведомстве добавили, что ведется проверка сообщений СМИ «относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ситуация начала показывать признаки эскалации — глава МИД Венгрии Петер Сийярто полях Генеральной Ассамблеи ООН высказал недоумение относительно планов Киева перебросить войска в Закарпатскую область, вплотную к венгерской границе.

Венгерский дипломат указал, что Будапешт не понимает замысла украинских властей. Сийярто подчеркнул, что «это довольно необычно» со стороны Киева — перебрасывать войска к границе страны-члена НАТО

В ходе скандала венгерское правительство приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье и разослало этот документ всем входящим в НАТО странам. Документ предлагает вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами-членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов.

Речь идет в первую очередь о вызывающем раздражение в Будапеште украинском законе об образовании, принятом в 2017 году. Закон ограничивает возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств, в том числе на русском и венгерском.

Интересно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и тут увидел «российский след» — в своем видеообращении он обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатской области страны.

По словам дипломата, Россия будет использовать разногласия между Украиной и Венгрией для дестабилизации в стране в целом и в Закарпатье в частности.

«Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье,

наоборот мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно», — заявил украинский министр.

Уже в начале нынешнего месяца Киев объявил венгерского консула в Берегове Закарпатской области Матяша Силади персоной нон грата. Дипломату вручили официальную ноту с заявлением, что он должен покинуть территорию Украины, передает НСН.

В этой связи Сийярто выразил недовольство действиями Киева по отношению к закарпатским венграм. По его словам, политика украинских властей «достигла ужасающего дна». В частности, дипломата возмутила общественная инициатива депортировать жителей Закарпатья, имеющих венгерское гражданство.

«Самое страшное в том, что правительство соседней страны [Украины] не осудило и не опротестовало публикацию петиции с призывом депортировать венгров, проживающих в Закарпатье, на сайте украинского парламента. Парламент Киева сговорился с этими экстремистами, которые распространили личные данные сотни венгров Закарпатья», — отметил министр.

Также он подчеркнул, что возможная депортация граждан Венгрии «наводит на мысли о самых темных диктатурах».

В 2014 году, через несколько месяцев после событий Евромайдана на Украине, пастор Лорант Гегедюш провел акцию в поддержку венгерского меньшинства у диппредставительства Венгрии на Украине. Ее участники — числом около 300 человек — скандировали лозунги «Самоопределение Закарпатью!», «Венгрия требует возвращения Закарпатья!», «Даешь право на самоопределение, Крым — России, Закарпатье — Венгрии!»

Во время той акции они передали в МИД Венгрии петицию «За Закарпатье», требуя при этом, чтобы Венгрия признала результаты референдума в Крыму. В это же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к властям Украины с требованием автономии и двойного гражданства для венгров, проживающих на территории Украины.