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Порошенко рассказал о неравных боях УПА с НКВД
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Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА с НКВД 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: poroshenko.petro/vk.com/Global Look Press
Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении с годовщиной изгнания фашистов с украинской территории рассказал о «воинах Украинской повстанческой армии», которые «гибли в неравных боях с войсками НКВД».
Порошенко упомянул об украинцах, которые в составе Красной армии добились победы над фашистами. Однако внимание заострил на «противостоянии с НКВД».
«После того, как в мире воцарился долгожданный мир, воины Украинской повстанческой армии оказывали отчаянное сопротивление сталинскому режиму, гибли в неравных боях с войсками НКВД», — говорится в заявлении на сайте президента Украины.
Он отметил, что сейчас «доблестные наследники героев Второй мировой войны и Украинской освободительной борьбы» дают «решительный отпор новоявленным российским агрессорам и их приспешникам» в Донбассе.
Новые власти Украины фактически проводят кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру мировой истории. Так, украинский парламент принял закон о признании организации ОУН-УПА борцами за независимость Украины и предоставил право ее участникам на социальные гарантии.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое будущее ждало бы граждан Украины в случае победы Гитлера во Второй мировой войне.
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