Порошенко рассказал о неравных боях УПА с НКВД

Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА с НКВД

Порошенко упомянул об украинцах, которые в составе Красной армии добились победы над фашистами. Однако внимание заострил на «противостоянии с НКВД».

«После того, как в мире воцарился долгожданный мир, воины Украинской повстанческой армии оказывали отчаянное сопротивление сталинскому режиму, гибли в неравных боях с войсками НКВД», — говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Он отметил, что сейчас «доблестные наследники героев Второй мировой войны и Украинской освободительной борьбы» дают «решительный отпор новоявленным российским агрессорам и их приспешникам» в Донбассе.

Новые власти Украины фактически проводят кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру мировой истории. Так, украинский парламент принял закон о признании организации ОУН-УПА борцами за независимость Украины и предоставил право ее участникам на социальные гарантии.