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Дуда: выплата репараций — не закрытая тема
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Дуда считает открытым вопрос выплаты репараций Польше от Германии 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Польский президент Анджей Дуда заявил, что считает открытым вопрос выплаты репараций со стороны Германии за ущерб, причинённый Польше в годы Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью Bild.
«В моем понимании выплата репараций — это не закрытая тема», — сказал он.
Дуда сослался на экспертные заключения экс-президента Леха Качиньского, согласно которым ущерб «так и не был возмещён».
Ранее кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии.
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