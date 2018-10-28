Дуда считает открытым вопрос выплаты репараций Польше от Германии

Польский президент Анджей Дуда заявил, что считает открытым вопрос выплаты репараций со стороны Германии за ущерб, причинённый Польше в годы Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью Bild

«В моем понимании выплата репараций — это не закрытая тема», — сказал он.

Дуда сослался на экспертные заключения экс-президента Леха Качиньского, согласно которым ущерб «так и не был возмещён».

Ранее кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии.