В правительство Армении проник бомбист

Мужчина пытался подорвать себя в здании правительства Армении

Мужчина, чье имя пока не разглашается, в субботу вечером попытался проникнуть в здание правительства Армении и там же подорвать себя. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Самсон Галстян.

"Мужчина 1975 года рождения с гранатой пытался проникнуть в здание правительства Армении и подорвать себя. Осуществлявшие дежурство сотрудники СНБ республики обезвредили его", — сообщил пресс-секретарь армянской спецслужбы.

По словам Галстяна, мужчина был доставлен в СНБ, в следственном департаменте спецслужбы возбуждено уголовное дело. Мотив подозреваемого выясняется.