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В правительство Армении проник бомбист
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Мужчина пытался подорвать себя в здании правительства Армении 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, чье имя пока не разглашается, в субботу вечером попытался проникнуть в здание правительства Армении и там же подорвать себя. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Самсон Галстян.
"Мужчина 1975 года рождения с гранатой пытался проникнуть в здание правительства Армении и подорвать себя. Осуществлявшие дежурство сотрудники СНБ республики обезвредили его", — сообщил пресс-секретарь армянской спецслужбы.
По словам Галстяна, мужчина был доставлен в СНБ, в следственном департаменте спецслужбы возбуждено уголовное дело. Мотив подозреваемого выясняется.
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