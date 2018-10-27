Киевляне платят за отключённую горячую воду

Киевлян вынуждают платить за отключённую горячую воду. В полученных квитанциях говорится, что жители должны ежемесячно рассчитываться за потреблённый ресурс.

О ситуации рассказал на своей странице в Facebook глава организации «Люди дела» Игорь Хохич.

«Каждый раз приходится вызванивать оператора, поднимать старые платежки, доказывать, что начисление не правильное. В конце концов операторы просят оплатить, а потом "Киевводоканал" сделает перерасчет», пишет общественный деятель.