Киевляне платят за отключённую горячую воду 

Киевлян вынуждают платить за отключённую горячую воду. В полученных квитанциях говорится, что жители должны ежемесячно рассчитываться за потреблённый ресурс.
О ситуации рассказал на своей странице в Facebook глава организации «Люди дела» Игорь Хохич.
«Каждый раз приходится вызванивать оператора, поднимать старые платежки, доказывать, что начисление не правильное. В конце концов операторы просят оплатить, а потом "Киевводоканал" сделает перерасчет», пишет общественный деятель.
Проблемы с горячим водоснабжением в столице Украины начались летом 2018 года. Причиной стал конфликт между «Нафтогазом» и городской администрацией. Ранее News.ru писал об идее мэра Киева Виталия Кличко отказаться от центрального отопления в столице страны. Бывший боксёр-профессионал посоветовал соотечественникам купить бойлеры.