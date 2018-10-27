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Киевляне платят за отключённую горячую воду
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Киевляне платят за отключённую горячую воду 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Киевлян вынуждают платить за отключённую горячую воду. В полученных квитанциях говорится, что жители должны ежемесячно рассчитываться за потреблённый ресурс.
О ситуации рассказал на своей странице в Facebook глава организации «Люди дела» Игорь Хохич.
«Каждый раз приходится вызванивать оператора, поднимать старые платежки, доказывать, что начисление не правильное. В конце концов операторы просят оплатить, а потом "Киевводоканал" сделает перерасчет», пишет общественный деятель.
Проблемы с горячим водоснабжением в столице Украины начались летом 2018 года. Причиной стал конфликт между «Нафтогазом» и городской администрацией. Ранее News.ru писал об идее мэра Киева Виталия Кличко отказаться от центрального отопления в столице страны. Бывший боксёр-профессионал посоветовал соотечественникам купить бойлеры.
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