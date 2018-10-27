Пашинян: Армения может закупить оружие у США

Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны обсудят возможность закупки вооружения у США, если Вашингтон сделает Еревану выгодное предложение.

«Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», — отметил Пашинян в беседе с журналистами.

Ранее, 25 октября армянскую столицу в рамках регионального визита посетил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В ходе встречи с Пашиняном он призвал власти страны отказаться от закупки российского вооружения в пользу американского. По словам Болтона, оружие США «превосходит по качеству российское».

Кроме того, Болтон затронул конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Советник президента США отметил, что в Вашингтоне надеются на мирное разрешение противостояния.

Как заявил политик, победа Пашиняна на внеочередных парламентских выборах станет хорошей возможностью пойти на решительные меры в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

И.о. премьер-министра в ответ на это заявил, что карабахский вопрос должен решать народ, а не власть.

«Не я решаю проблему Карабаха, ее решает народ. Любой премьер сегодня есть, завтра его нет», — сказал Пашинян.

Он отметил, что Джон Болтон не может говорить от его имени. Комментируя урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, Пашинян подчеркнул, что решение этого вопроса должно быть приемлемым для народов Армении и Арцаха.

«В плане глобального разрешения проблемы понимаем, что любое решение должно быть приемлемо также для народа Азербайджана», — подытожил он.

При этом политик заметил, что не может быть речи о теневых договоренностях в данном вопросе, и если решение будет найдено, то оно обязательно будет обнародовано. В отличие от предыдущих властей нынешнему руководству Армении удалось достичь конкретных договоренностей с Азербаджаном в краткие сроки, в том числе по сохранению режима перемирия, отметил Пашинян.

Что касается встречи с Болтоном, то после ее завершения и.о. премьер-министра написал на своей странице в фейсбуке, что существуют реальные возможности поднять армяно-американские отношения на новый уровень, и Ереван готов воспользоваться этой возможностью. По его словам, переговоры прошли «в очень позитивной атмосфере».

При этом политика официального Еревана остается прагматичной и в отношении России. В начале сентября Пашинян встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В ходе беседы стороны подчеркнули, что в отношениях двух государств нет нерешаемых вопросов.

«Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100 миллионах [долларов]», — сказал Тоноян. Кроме того, в прошлом месяце министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что республика обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита стоимостью $100 млн

Он отметил, что пока не имеет права раскрывать, какие именно виды вооружений Армения планирует приобрести у российской стороны, однако отметил, что «сотрудничество с РФ достаточно успешно развивается».

Ранее парламент Армении не поддержал выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна на пост главы правительства, сообщает ФАН.

За его кандидатуру не проголосовал ни один депутат, 11 членов парламента воздержались, один проголосовал против. Как стало известно, Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» не стали участвовать в голосовании, а фракция «Елк» самого Пашиняна воздержалась.

«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы», — пояснил Пашинян, комментируя это решение.

Речь шла о возможности для Пашиняна управлять страной до избрания нового состава парламента. В настоящее время депутаты работают с приставкой и.о., так как сам Пашинян распустил парламент и назначил новые выборы.