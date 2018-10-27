Мэттис обсудил с министром обороны Германии ДРСМД

Глава Пентагона обсудил с министром обороны Германии ДРСМД

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудил с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен позицию США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Главы (ведомств. — RT) обсудили широкий спектр оборонных вопросов, в том числе позицию США по ДРСМД, а также обменялись мнениями об их недавних поездках в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мэттис поблагодарил фон дер Ляйен за поддержку Германией мировой стабильности и безопасности, в том числе в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке и Европе.

Ранее сообщалось, что в Германии назвали «разрушительным» решение президента США Дональда Трампа выйти из ДРСМД.

20 октября Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД.