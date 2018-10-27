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В Стамбуле начался саммит по Сирии
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В Стамбуле начался саммит по Сирии 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель началась в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит проходит в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.
Это первый саммит по Сирии в таком формате. Турецкая сторона планировала провести такую встречу ещё в начале сентября, но тогда ее не удалось организовать из-за графиков лидеров. Ожидается, что основными темами саммита станут ситуация в сирийской провинции Идлиб, продолжение политического процесса в Сирии, а также послевоенное восстановление этой страны.
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, от этой встречи не стоит ждать каких-либо прорывных решений. По его словам, сторонам предстоит провести "сверку часов" по сирийскому урегулированию.
В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара рассчитывает согласовать дорожную карту по Сирии и структуру проекта конституции. "Наш приоритет на этом саммите в том, чтобы обсудить, какие новые форматы политического, а не военного, урегулирования в Сирии мы можем разработать. В рамках этого мы ждем согласования дорожной карты по Сирии и основных положений проекта конституции", — сказал Калын.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас отмечает, что на саммите "сойдутся две стороны, которые ранее не вели переговоры".
"Это русские и турки, которые находились в одном переговорном формате с Ираном. И, с другой стороны, это французы и мы, которые находятся в так называемой группе поддержки Сирии. Мне кажется, имеет смысл совместить это и реализовать возможность для совместного разговора", — сказал он.
Как сообщил французский дипломатический источник, в Париже приветствуют любые инициативы, которые бы способствовали долгосрочному урегулированию в Сирии.
На саммите ожидается выступление спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который объявил об уходе с этого поста в конце ноября. Он планирует рассказать лидерам Франции, Германии, России и Турции о своих усилиях по сирийскому вопросу и напомнить, что катастрофы в Идлибе удалось избежать. На де Мистуру была возложена миссия по формированию конституционного комитета, который должен рассмотреть возможное реформирование основного закона Сирии, однако пока этого сделать ему не удалось.
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