Киев принял решение по повышению цены на газ

Правительство Украины повысит цену на газ для населения трижды

Кабинет министров Украины принял решение в три этапа повысить цену на газ в период до 2020 года. Это следует из текста обнародованного Кабинетом министров постановления.

Согласно документу, цена на газ для населения, как и обещал ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман , с 1 ноября вырастет на 23,5% и составит 8550 гривен ($303,2) за тыс. кубометров.

В постановлении также описана формула расчета цены на газ в дальнейшем. После ноября стоимость "голубого топлива" планируется поднимать еще дважды.

Опубликовавшее фотокопию документа издание "Экономическая правда" подсчитало, что с 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 цена на газ для населения "должна составлять примерно 9851,66 гривен ($348) за 1 тыс. кубометров, а с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривны ($436)".

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 19 октября принял решение повысить цену газа для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 гривен за тысячу кубометров в рамках исполнения обязательств перед МВФ . Премьер-министр Владимир Гройсман в этой связи подчеркнул, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями, и как следствие наступлением дефолта. Кроме того, он отметил что фактически отстоял повышение цены на 23,5% вместо 60%, на чем настаивал МВФ.

После решения кабмина повысить цену газа МВФ обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом о новой 14-месячной программе поддержки экономики в формате кредитования stand-by. Она заменит программу расширенного финансирования, срок которой истекает в марте 2019 года. В то же время СМИ утверждают, что МВФ по-прежнему сохраняет требование о повышении цены на газ до 60%.