Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась

Власти Грузии объяснили причины отказа «Победе» в выполнении рейсов

Екатеринбурга, Казани и В пятницу авиакомпания "Победа" сообщила, что вынуждена отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга Перми из-за отказа грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты

В Агентстве гражданской авиации Грузии пояснили, что на основании акта, оформленного авиавластями двух стран, с 10 июня 2016 года допускается осуществление рейсов по так называемому принципу "треугольник" в случае, если в данной схеме не фигурируют Тбилиси и Москва. Принцип "треугольник" разрешает авиакомпании делать транзитную остановку на территории партнерской страны и затем лететь в финальный аэропорт назначения.

"Исходя из того, что в представленном компанией Pobeda Airlines расписании полетов фигурировали города Тбилиси и Москва, на основании 8-го пункта указанного акта руководство авиации Грузии не выдало разрешение на выполнение следующих рейсов: Санкт-Петербург — Тбилиси — Пермь — Санкт_Петербург, Санкт-Петербург — Тбилиси — Екатеринбург — Тбилиси — Санкт-Петербург, Санкт-Петеребург — Тбилиси — Казань — Тбилиси — Санкт-Петербург", — пояснили в агентстве.

В ведомстве при этом отметили, что 24 октября грузинские власти разрешили авиакомпании "Победа" выполнять регулярные полеты Ростов-Тбилиси-Ростов.