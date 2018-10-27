Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций

На Украине признали неэффективность санкций против России

Украина признала неэффективность экономических санкций против России . Киев, который является сторонником ограничительных мер против РФ, теряет в два раза больше Москвы . Об этом рассказал глава исполкома украинской партии «Основа» Владимир Полочанинов. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении украинских физических и юридических лиц.

Руководитель исполкома украинской партии «Основа» Владимир Полочанинов заявил, что антироссийские экономические санкции неэффективны.

«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», — подчеркнул политик в эфире телеканала NewsOne.

Экс-депутат Рады также отметил, что из-за ограничительных мер страдает экономика Евросоюза , а Украина, которая является сторонником антироссийских санкций, сама теряет в два раза больше, чем Россия.

»Если вы сейчас, уважаемые парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, рассыплется эта конструкция [на политической арене], которая есть на сегодня», — сказал Килкул.

По его словам, ряд фракций в украинском парламенте проголосовали не за установление мира, а за сохранение санкционного давления на РФ, передает НСН.

Вскоре президент России Владимир Путин ввел санкции в отношении украинских физических и юридических лиц. В понедельник он подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Спецмеры применяются в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия Украины,

связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, в целях защиты национальных интересов РФ».

В указе говорится, что госорганам, организациям и физическим лицам, находящимся под российской юрисдикцией, в своей деятельности следует исходить из того, что в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

Комментируя внешнюю политику Киева, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрение Украиной санкций Евросоюза в отношении России является позорной платой за надежду стать частью Евросоюза.

«Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу», — заявил он.

Кадыров добавил, что руководству Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России.

«Но уже сейчас можно предположить, что эти меры будут направлены исключительно против совершенно конкретных людей из окружения президента Украины Петра Порошенко, которые поддерживают вступление Украины в НАТО», — сказал сенатор.

Также меры могут быть направлены против тех украинских бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол, и депутатов Верховной Рады, принимавших антироссийские законы, добавил Васильев.

При этом парламентарий не исключил, что пострадают от контрмер и простые украинские граждане.

Чуть позже председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин «в самое короткое время» подготовит санкции против Украины. Премьер подчеркнул, что уже имеет «версию нескольких решений», и обещал, что под действие санкций попадут «отдельные граждане, которые наносят вред интересам Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране».

По всей вероятности, «это будут сотни людей», в том числе «представители бизнеса и другие люди», сказал он. «Там будет много достаточно известных людей», — добавил премьер.

По словам главы правительства, речь идет о блокировке их активов, которые находятся на территории России, и запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных в Российской Федерации, «то есть о запрете вывоза капитала».

Кроме того, может быть введен запретит поставлять в Россию определенные категории товаров, которые произведены на Украине.