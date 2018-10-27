Киев оставит города ЛНР без воды

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Киев прекратит подачу воды в три города ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
С 29 октября Киев прекратит подачу воды с подконтрольной украинским силовикам Западной фильтровальной станции в три города самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили в пресс-службе ГУП «Лугансквода».
В письме КП «Попаснянский районный водоканал» указывается, что из-за ремонтных работ «на водоводах Д-1200 миллиметров, расположенных на территории Украины, 29 октября с 20:00 и, ориентировочно, до 20:00 30 октября будет полностью прекращена подача воды на 4-й подъем Западной фильтровальной станции (ЛНР)», передает РИА «Новости».
Таким образом, «без воды останутся города Стаханов, Кировск и Брянка».
Трубопровод имеет большую протяженность, и после возобновления подачи воды с украинской стороны необходимо время для его заполнения водой и вхождения в нормальный режим работы.
Восстановить водоснабжение указанных городов в прежних объемах планируется с 31 октября по 1 ноября.
Отмечается, что Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — это единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
Напомним, в июне Киев уже прекращал подачу воды в ЛНР.
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