Во Франции усилят охрану синагог после инцидента в США

Франции Глава МВД Кристоф Кастанер распорядился усилить охрану синагог по всей стране. Дополнительные меры безопасности принимаются после произошедшего накануне убийства 11 человек в одной из синагог американского Питтсбурга (штат Пенсильвания).

Распоряжение префектам страны касается и охраны мероприятий, запланированных в синагогах, рассказал Кастанер в "Твиттере". По словам главы МВД, антисемитизм убивает и не имеет границ, и "подлая атака в Питтсбурге — трагическое доказательство". "В Пенсильвании, как и в нашей стране, мы, как и прежде, едины против ненависти", — добавил он.

L’antisémitisme tue. L’antisémitisme n’a pas de frontières.

L’attaque abjecte de #Pittsburgh en est la preuve tragique.

En Pennsylvanie, comme dans notre pays, restons unis contre la haine. — Christophe Castaner (@CCastaner) 27 октября 2018 г.

Накануне утром 46-летний Роберт Боуэрс застрелил 11 человек в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге и ранил еще шестерых, включая четверых полицейских. Сам стрелок также был ранен и задержан. Он находится в больнице. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам, преступнику грозит смертная казнь.