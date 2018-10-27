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Еще одной российской группе запретили въезд на Украину
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Еще одной российской группе запретили въезд на Украину из-за Крыма 

РИА Новости Крым + ещё 3 1 час назад
Фото: Канал "2Mashi" на Youtube
На Украине не пустили участниц российской группы "Две Маши", им запрещен въезд в соседнюю страну сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что причиной такого решение является посещение певицами Крыма.
"Сегодня утром во время пограничного контроля поезда "Москва — Кривой Рог" в одном из вагонов пограничники выявили гражданок РФ — солисток группы "Две Маши"… Им отказано в визите на Украину, а также запрещен въезд в нашу страну на три года… Солистки будут возвращены в Россию в ближайшее время", — отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что группа планировала дать концерт в одном из развлекательных заведений Харькова.
Это не первый случай, когда запрещается въезд на Украину иностранным гражданам, в том числе россиянам. Не один раз Киев отказывал в посещении страны российским актерам, музыкальным группам и отдельным исполнителям.
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