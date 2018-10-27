Еще одной российской группе запретили въезд на Украину из-за Крыма

На Украине не пустили участниц российской группы "Две Маши", им запрещен въезд в соседнюю страну сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что причиной такого решение является посещение певицами Крыма

"Сегодня утром во время пограничного контроля поезда "Москва — Кривой Рог" в одном из вагонов пограничники выявили гражданок РФ — солисток группы "Две Маши"… Им отказано в визите на Украину, а также запрещен въезд в нашу страну на три года… Солистки будут возвращены в Россию в ближайшее время", — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что группа планировала дать концерт в одном из развлекательных заведений Харькова.

Это не первый случай, когда запрещается въезд на Украину иностранным гражданам, в том числе россиянам. Не один раз Киев отказывал в посещении страны российским актерам, музыкальным группам и отдельным исполнителям.