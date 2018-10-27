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«Исламский джихад» готов к перемирию с Израилем
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«Исламский джихад» объявил о готовности к перемирию с Израилем 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Палестинское движение «Исламский джихад» объявило о готовности прекращения огня с Израилем при посредничестве Египта.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Ранее в Армии обороны Израиля обвинили власти Сирии и Ирана в ракетном обстреле, который произошёл со стороны сектора Газа.
Самолёты и вертолёты Израиля атаковали около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.
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