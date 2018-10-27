Разгорается новый серьезный европейский кризис

The Times (Великобритания): Еще один европейский кризис

В то время как внимание британцев сосредоточено на Брексите, еще один кризис может иметь даже более серьезные последствия для Европейского союза . Итальянское правительство вовлечено в борьбу на два фронта — с Еврокомиссией и с рынками — по поводу своего бюджета на 2019 год. План Рима по поводу дефицита в размере 2,4% на следующий год натолкнулся на беспрецедентное сопротивление со стороны Брюсселя, который утверждает, что он не соответствует правилам зоны евро.

В то же время предлагаемое Италией фискальное расточительство возродило опасения по поводу долговременной способности этой страны выплачивать свои долги. Долг Италии уже составляет 132% от валового внутреннего продукта. В результате проценты по правительственным облигациям резко повысились, и теперь процент десятилетних итальянских бондов на 3,31 процентный пункт выше, чем процент немецкого эквивалента, и это самый большой спред с 2013 года.

Эти выяснения отношений с Брюсселем могут оказаться менее значительной проблемой Рима. У него в распоряжении три недели для подготовки ответа на письмо из Еврокомиссии, в котором изложены ее возражения по поводу итальянского бюджета. Пока правительство Италии не намерено уступать. Вице-премьер Маттео Сальвини (Matteo Salvini) считает, что письмо Еврокомиссии ничего не меняет.

«Они атакуют не правительство, а народ», — заявил он.

Возможно, Рим полагает, что время на его стороне. В теории правительство, нарушающее установленные правила, может быть оштрафовано. Однако существует много возможностей для того, чтобы затянуть этот сложный процесс и перенести все решения даже не на начало следующего года. Кроме того, Рим, возможно, делает ставку на то, что Еврокомиссия не хочет конфронтации с популистским правительством перед намеченными на июнь выборами в Европарламент

Однако более серьезная проблема Рима, возможно, имеет отношение к рынкам. Более высокий процент по правительственным бондам означает более высокие расходы на оплату процентов, что является проблемой для и без того напряженного бюджета. На прошлой неделе Moody's стало вторым составляющим кредитные рейтинги агентством, понизившим итальянские долговые обязательства почти до уровня мусорных. Сегодня свои рейтинги собирается обновить агентство Standard & Poor's, и оно может последовать примеру первых двух. Если котировки долговых обязательств Италии опустятся ниже инвестиционного уровня, то многие инвесторы будут лишены возможности их покупать, и тогда возникнет вопрос о том, каким образом Рим сможет пролонгировать в следующем облигации на сумму 400 миллионов евро.

Тем временем котировки итальянских банков обвалились, поскольку снижение стоимости значительных по объему портфелей правительственных инвестиций приводит к изменению коэффициента достаточности капитала, и в результате возникают опасения, что необходимо будет добавить средства. Кроме того, аналитики с тревогой наблюдают за банковскими депозитами в Италии, пытаясь уловить признаки бегства капитала в том случае, если клиенты начнут бояться того, что нынешний кризис может привести к возвращению лиры.

Оптимисты на рынке настаивают на том, что так далеко это дело не зайдет. По их мнению, если финансовое давление увеличится, то Рим уступит, как он сделал это в 2011 году. Премьер-министр Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) заявил, что у правительства нет планов выхода из еврозоны. Недавние опросы из серии Евробарометр (eurobarometer) показывают, что большинство итальянцев поддерживают участие в еврозоне и членство в Евросоюзе. Помимо этого, в случае обострения кризиса парламент Италии может отклонить бюджет и использовать такой вариант как выход из сложившейся ситуации.

Возможно, это слишком благодушный взгляд. Обе входящие в коалицию партии раньше заигрывали с Италекситом. Первоначально они предложили на должность министра финансов человека, который выступает за выход из еврозоны. Некоторые наблюдатели опасаются того, что Рим попытается использовать конфликт с Брюсселем для того, чтобы настроить общественность против евро, и это позволит ему противостоять давлению рынка. Любой кризис может быстро выйти из-под контроля, поскольку высокопоставленные европейские политики мало что могут сделать, если они решат вмешаться.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в следующем месяце заканчивает свою программу по приобретению правительственных бондов и ликвидирует таким образом важное защитное средство. После этого ЕЦБ сможет покупать итальянские облигации только в том случае, если Рим договориться о программе предоставления государственной финансовой поддержки с другими членами еврозоны. А если банки не смогут увеличить свой капитал, то, по правилам Евросоюза, они будут вынуждены переложить потери на акционеров и на не имеющих страховку вкладчиков, после чего Рим, судя по всему, будет вынужден ввести контроль над капиталами.

Может так случиться, что Брюссель будет воевать на два фронта — будет пытаться спасти валютный союз, а также заниматься запутанной ситуацией с Брекситом.