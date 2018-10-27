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Найден способ отлавливать забывчивых пенсионеров
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В Германии нашли способ отлавливать забывчивых пенсионеров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Муляж автобусной остановки установили в немецком городе Дуйсбург неподалеку от дома престарелых. Она предназначена для пожилых людей, страдающих деменцией: пожелавшие выехать в город пенсионеры не дожидаются автобуса, забывают о своей цели и возвращаются под опеку учреждения. Об этом сообщает DW.
Как отмечает издание, медсестры дома престарелых нередко слышат просьбу «мне нужно срочно поехать в магазин», характерную для людей со старческим слабоумием. Врачи поясняют, что так они беспокоятся из-за того, что не могут вернуться к прежней жизни. Местная транспортная компания помогла поставить фальшивую остановку, на которой пожилые люди могут ждать автобус.
«Как правило, уже через две минуты они не вспомнят, что куда-то собирались», — говорят сотрудники учреждения.
Ранее ученые Колумбийского университета во главе с нобелевским лауреатом Эриком Канделом (Eric Kandel) выяснили, что гормон остеокальцин, который вырабатывается клетками костной ткани, способствует улучшению памяти в стареющем мозге.
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