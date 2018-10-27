Министр обороны Китая встретится с Мэттисом

В Пентагоне анонсировали визит министра обороны Китая в США

Джеймсом Мэттисом. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведёт переговоры с главой Пентагона

Об этом, как сообщает Associated Press, объявил сам Мэттис во время конференции в Бахрейне

Министр подчеркнул, что стратегическое соперничество «не предполагает враждебности», и он намерен сотрудничать с такими странами, как Россия и Китай.

Ранее Мэттис заявил, что Россия «никогда не сможет заменить США» на Ближнем Востоке.

25 октября американский генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что считает очень высокой вероятность начала войны с Китаем через 15 лет.

Эксперт прокомментировал Nation News слова Ходжеса.