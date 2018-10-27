Министр обороны Китая встретится с Мэттисом

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведёт переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Об этом, как сообщает Associated Press, объявил сам Мэттис во время конференции в Бахрейне.
Министр подчеркнул, что стратегическое соперничество «не предполагает враждебности», и он намерен сотрудничать с такими странами, как Россия и Китай.
Ранее Мэттис заявил, что Россия «никогда не сможет заменить США» на Ближнем Востоке.
25 октября американский генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что считает очень высокой вероятность начала войны с Китаем через 15 лет.
Эксперт прокомментировал Nation News слова Ходжеса.