Пашинян осадил помощника Трампа

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона не выступать от его имени. Так он прокомментировал недавнее заявление Болтона армянским СМИ о том, что после парламентских выборов власти Армении смогут предпринимать более решительные шаги в вопросе нагорно-карабахского урегулирования.
"Каждый может выступать от своего имени. Джон Болтон или кто-либо другой не могут говорить от имени премьер-министра Армении", — заявил Пашинян.
По его словам, урегулирование нагорно-карабахского конфликта не может произойти "без участия властей Карабаха, народа Карабаха и народа Армении".
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.