Пашинян осадил помощника Трампа

Пашинян призвал Болтона не выступать от его имени

"Каждый может выступать от своего имени. Джон Болтон или кто-либо другой не могут говорить от имени премьер-министра Армении", — заявил Пашинян.

По его словам, урегулирование нагорно-карабахского конфликта не может произойти "без участия властей Карабаха, народа Карабаха и народа Армении".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.