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Подозреваемый в рассылке бомб назвал их «безвредными»
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СМИ: Подозреваемый в рассылке бомб в США назвал их «безвредными» 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Подозреваемый в рассылке взрывных устройств в США Цезарь Сайок во время задержания заявил сотрудникам правоохранительных органов, что отправленные им бомбы не могли никому нанести вред.
Об этом информирует CNN со ссылкой на собственные источники.
«Он сказал следователям, что эти бомбы не могли никому причинить вред и он не хотел кому-либо причинить вред», — сообщает телеканал.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что взрывные устройства не были муляжами.
По его словам, в общей сложности различным общественным и политическим деятелям США было отправлено 13 взрывных устройств.
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