Задержанный в РФ ополченец ДНР вышел на свободу

Задержанный в России по запросу Интерпола ополченец ДНР вышел на свободу

Сергей Шаргунов. Бывший боец батальона ДНР «Восток» Руслан Бабаджанов (позывной «Лочин»), задержанный в аэропорту Нижнего Новгорода по запросу Интерпола , вышел на свободу, сообщил депутат Госдумы

«Руслан прошел самые страшные бои лета 2014 года, на Саур-Могиле прорвался через кольцо окружения, потом воевал в донецком аэропорту», — рассказал в Facebook Шаргунов, пояснив, что «направлял депутатский запрос прокурору Нижегородской области с просьбой защитить человека».

Он выразил мнение, что «такие ситуации не должны повторяться».

Сам Бабаджанов отметил, что запросы направляли не только Шаргунов, но и другие депутаты, пишет « Комсомольская правда ».

Бабаджанов собирался попасть в ДНР, «пересечь границу и продлить пребывание на территории России». Бабаджанов — уроженец Узбекистана.

Издание сообщило, что «в базе Интерпола на него заведена „красная карточка“ — „бывшая родина обвинила его в „участии в вооруженном конфликте за пределами государства без признаков наемничества“.

Напомним, это не первый инцидент, когда ополченцы Донбасса оказываются в России под угрозой депортации.