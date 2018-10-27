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Задержанный в РФ ополченец ДНР вышел на свободу
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Задержанный в России по запросу Интерпола ополченец ДНР вышел на свободу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший боец батальона ДНР «Восток» Руслан Бабаджанов (позывной «Лочин»), задержанный в аэропорту Нижнего Новгорода по запросу Интерпола, вышел на свободу, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
«Руслан прошел самые страшные бои лета 2014 года, на Саур-Могиле прорвался через кольцо окружения, потом воевал в донецком аэропорту», — рассказал в Facebook Шаргунов, пояснив, что «направлял депутатский запрос прокурору Нижегородской области с просьбой защитить человека».
Он выразил мнение, что «такие ситуации не должны повторяться».
Сам Бабаджанов отметил, что запросы направляли не только Шаргунов, но и другие депутаты, пишет «Комсомольская правда».
Бабаджанов собирался попасть в ДНР, «пересечь границу и продлить пребывание на территории России». Бабаджанов — уроженец Узбекистана.
Издание сообщило, что «в базе Интерпола на него заведена „красная карточка“ — „бывшая родина обвинила его в „участии в вооруженном конфликте за пределами государства без признаков наемничества“.
Напомним, это не первый инцидент, когда ополченцы Донбасса оказываются в России под угрозой депортации.
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