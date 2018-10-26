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Украинские военные открыли стрельбу у границы с Румынией
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Украинские военные открыли стрельбу при стычке с селянами у границы с Румынией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время стычки с местными жителями украинские пограничники открыли стрельбу, инцидент произошел возле украинско-румынской границы, сообщают СМИ.
Столкновение произошло возле кафе в селе Селятин, передает УНИАН.
Как утверждают военные, селяне начали приставать к одному из них. Тот вызвал десяток пограничников, против которых вышли 15 местных жителей. По версии военных, именно селяне начали потасовку.
Военные несколько раз выстрелили из травматического пистолета.
«Были применены спецсредства, был осуществлен ряд выстрелов. Среди присутствующих были те, кто связан с перемещением табачных изделий через государственную границу», — приводит ТСН слова пресс-офицера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.
С ранениями госпитализированы трое местных жителей, несколько пограничников получили ушибы и синяки.
Напомним, румынские политические партии и общественные организации подали в ООН жалобу, в которой говорится о притеснении венгров на Украине.
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