Пентагон отказался признавать вину в атаке на Хмеймим

Пентагон отрицает причастность к январской атаке на базу ВКС РФ в Сирии

Вооруженные силы США и их партнеров по военным операциям в Сирии Ираке не были причастны к январской атаке на базу ВКС России Хмеймим. С таким утверждением выступил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Пентагона , комментируя высказывания заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина

"Какие бы то ни было предположения о том, что силы США или коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы, и они являются в высшей степени безответственными", — сказал представитель американского военного ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 января боевики в Сирии впервые массировано использовали беспилотные летательные аппараты при атаке на российские военные объекты — авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе. Атака была успешно отражена: семь аппаратов были сбиты, над шестью удалось получить управление с помощью средств радиоэлектронной борьбы. При этом в Минобороны подчеркнули, что решения, примененные боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны, и предупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира.