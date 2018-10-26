Ещё
Пентагон отказался признавать вину в атаке на Хмеймим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон отрицает причастность к январской атаке на базу ВКС РФ в Сирии 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы США и их партнеров по военным операциям в Сирии и Ираке не были причастны к январской атаке на базу ВКС России Хмеймим. С таким утверждением выступил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Пентагона, комментируя высказывания заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина.
"Какие бы то ни было предположения о том, что силы США или коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы, и они являются в высшей степени безответственными", — сказал представитель американского военного ведомства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 января боевики в Сирии впервые массировано использовали беспилотные летательные аппараты при атаке на российские военные объекты — авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе. Атака была успешно отражена: семь аппаратов были сбиты, над шестью удалось получить управление с помощью средств радиоэлектронной борьбы. При этом в Минобороны подчеркнули, что решения, примененные боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны, и предупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира.
Выступая в четверг на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае Фомин заявил, что управление атаковавшими Хмеймим дронами велось с самолета-разведчика США Boeing P-8 "Посейдон". По словам замминистра обороны, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления, которое осуществлялось с борта американского самолета.
ТАСС: последние новости
Лукашенко: конфликт в Донбассе должны решить три славянских народа DM: умер последний корги Елизаветы II DM: Ассанж назвал условие, при котором он готов сдаться британским властям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон36
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе288
Известный ведущий рассказал о борьбе с раком21
Путина позвали в Вашингтон
Путин пошутил над занявшей его место губернатором Югры
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение