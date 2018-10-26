Рассылавший бомбы в США обещал теракт «хуже 11 сентября»

Подозреваемый в рассылке бомб в США обещал теракт «хуже 11 сентября»

По словам представителей отдела полиции штата Майами, Сайок связывался с представителями энергетической компании во Флориде. Он угрожал им и говорил, что взорвет компанию, обещая, что нападение "будет хуже, чем 11 сентября".

Сообщается, что полиция ссылается на заявление от 2002 года, когда поступило заявление о том, что один из клиентов компании во Флориде звонил с угрозами.

Ранее сообщалось, что NYT рассказала подробности о подозреваемом в рассылке бомб в США.