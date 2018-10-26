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Рассылавший бомбы в США обещал теракт «хуже 11 сентября»
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Подозреваемый в рассылке бомб в США обещал теракт «хуже 11 сентября» 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Цезарь Сайок, который был задержан по подозрению в рассылке посылок со взрывными устройствами в США, планировал нападение, которое, по его словам, должно было иметь последствия хуже, чем нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября, передает CNN.
По словам представителей отдела полиции штата Майами, Сайок связывался с представителями энергетической компании во Флориде. Он угрожал им и говорил, что взорвет компанию, обещая, что нападение "будет хуже, чем 11 сентября".
Сообщается, что полиция ссылается на заявление от 2002 года, когда поступило заявление о том, что один из клиентов компании во Флориде звонил с угрозами.
Ранее сообщалось, что NYT рассказала подробности о подозреваемом в рассылке бомб в США.
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