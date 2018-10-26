В Белоруссии ответили на требование не говорить по-русски

Карлюкевич заявил, что в Белоруссии есть два государственных языка, одним из которых является русский.

Министр подчеркнул, что каждый гражданин стран сам делает выбор, на каком из них говорить.

Ранее сообщалось, что Зубко попросил участников форума регионов в Белоруссии не использовать русский язык.