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В Белоруссии ответили на требование не говорить по-русски
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В Белоруссии ответили на требование не говорить по-русски 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич прокомментировал требование украинского министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко выступать на белорусском языке, передает РИА "Новости".
Карлюкевич заявил, что в Белоруссии есть два государственных языка, одним из которых является русский.
Министр подчеркнул, что каждый гражданин стран сам делает выбор, на каком из них говорить.
Ранее сообщалось, что Зубко попросил участников форума регионов в Белоруссии не использовать русский язык.
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