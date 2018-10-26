Ассанж согласился сдаться

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сдаться британским властям, если получит письменное сообщение от Соединенного Королевства о том, что его не экстрадируют, заявил РИА Новости адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа.
"Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны… Если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием", — заявил Поведа.