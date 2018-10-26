Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня

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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад

Путина позвали в Вашингтон

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить столицу США. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Киевский патриархат» решил забрать название у УПЦ

В неканонической УПЦ Киевского патриархата заявили, что после обретения автокефалии возьмут название «Украинская православная церковь».

Заявление ОБСЕ об отсутствии россиян в Донбассе исчезло из журнала

Foreign Policy удалило из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой системы (СММ) ОБСЕ Александром Хугом его слова о том, что организация не нашла доказательств участия России в военном конфликте в Донбассе.

Жена назвала причину смерти Караченцова

Смерть Народного артиста РСФСР наступила в 9:00. В этот момент Караченцов находился в Московской городской онкологической больнице.

Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн

Журналистка Мегин Келли, с которой руководство телеканала NBC расторгло контракт из-за расистского скандала, потребовала с компании 50 миллионов долларов.

В Приморье рухнул автомобильный мост

Пресс-служба АО "Примавтодор"
В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост.

На Россию идет новая волна мигрантов

В правительстве России готовятся существенно изменить миграционную политику с целью увеличить приток в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья.

«Фанаты ЦСКА не прыгали»: в Италии признали свою вину

Полиция Рима объявила, что болельщики ЦСКА, находившиеся на эскалаторе на станции метро «Республика» в момент его поломки, приведшей к травмам 16 человек, не прыгали.

Россиянам посоветовали самим копить на пенсию

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам самостоятельно зарабатывать «на старость».

Россиян расстроили новогодним курсом доллара

Доллар может подорожать до 70-75 рублей, заявил глава управления операций на фондовом рынке РФ инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Водительские права и ПТС скоро станут электронными

После первых успешных опытов с электронными ПТС российская ГИБДД готова сделать следующий шаг — перейти на полностью электронный документооборот с водителями.
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