Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня

Путина позвали в Вашингтон
Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить столицу США. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Киевский патриархат» решил забрать название у УПЦ
В неканонической УПЦ Киевского патриархата заявили, что после обретения автокефалии возьмут название «Украинская православная церковь».
Заявление ОБСЕ об отсутствии россиян в Донбассе исчезло из журнала
Foreign Policy удалило из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой системы (СММ) ОБСЕ Александром Хугом его слова о том, что организация не нашла доказательств участия России в военном конфликте в Донбассе.
Жена назвала причину смерти Караченцова
Смерть Народного артиста РСФСР наступила в 9:00. В этот момент Караченцов находился в Московской городской онкологической больнице.
Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн
Журналистка Мегин Келли, с которой руководство телеканала NBC расторгло контракт из-за расистского скандала, потребовала с компании 50 миллионов долларов.
В Приморье рухнул автомобильный мост
Пресс-служба АО "Примавтодор"
В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост.
На Россию идет новая волна мигрантов
В правительстве России готовятся существенно изменить миграционную политику с целью увеличить приток в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья.
«Фанаты ЦСКА не прыгали»: в Италии признали свою вину
Полиция Рима объявила, что болельщики ЦСКА, находившиеся на эскалаторе на станции метро «Республика» в момент его поломки, приведшей к травмам 16 человек, не прыгали.
Россиянам посоветовали самим копить на пенсию
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам самостоятельно зарабатывать «на старость».
Россиян расстроили новогодним курсом доллара
Доллар может подорожать до 70-75 рублей, заявил глава управления операций на фондовом рынке РФ инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Водительские права и ПТС скоро станут электронными
После первых успешных опытов с электронными ПТС российская ГИБДД готова сделать следующий шаг — перейти на полностью электронный документооборот с водителями.