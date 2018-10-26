ЧП в Приморье и другие события дня

Главные события пятницы

Путина позвали в Вашингтон

«Киевский патриархат» решил забрать название у УПЦ

Заявление ОБСЕ об отсутствии россиян в Донбассе исчезло из журнала

Жена назвала причину смерти Караченцова

Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн

В Приморье рухнул автомобильный мост

Пресс-служба АО "Примавтодор"

В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост

На Россию идет новая волна мигрантов

В правительстве России готовятся существенно изменить миграционную политику с целью увеличить приток в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья.

«Фанаты ЦСКА не прыгали»: в Италии признали свою вину

Полиция Рима объявила , что болельщики ЦСКА, находившиеся на эскалаторе на станции метро «Республика» в момент его поломки, приведшей к травмам 16 человек, не прыгали.

Россиянам посоветовали самим копить на пенсию

Россиян расстроили новогодним курсом доллара

Доллар может подорожать до 70-75 рублей, заявил глава управления операций на фондовом рынке РФ инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.