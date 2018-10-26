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Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
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Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётру Порошенко нарушил протокол на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передаёт телеканал «112 Украина».
Сообщается, что по протоколу первым выступил Порошенко, акцентировав в своей речи внимание на вопросах развития двустороннего сотрудничества.
Вторым выступил белорусский лидер. Он также говорил об экономических и культурных вопросах, но в конце своего выступления упомянул о «братоубийственной войне в Донбассе» и заявил, что конфликт должны решить три славянских народа.
Как отмечает телеканал, после этого Порошенко нарушил регламент, ещё раз взял слово и ответил коллеге. Сначала он поблагодарил его за поддержку, после чего стал говорить о Минских соглашениях и действиях России в регионе.
Встреча президентов прошла в Гомеле. На ней Лукашенко заявил, что Минск готов подключиться к решению конфликта в Донбассе при договорённости Киева и Москвы.
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