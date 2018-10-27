Забастовка грузчиков нарушила работу аэропорта в Брюсселе 

Около 150 рейсов отменены в брюссельском международном аэропорту из-за забастовки грузчиков багажа. На данный момент переговоры с сотрудниками не дали никакого результата.
Персонал требует улучшить условия труда и повысить размер финансовых компенсаций, а также установить точный график перерывов на обед.
По данным пресс-службы аэропорта, ночью массового скопления пассажиров в терминалах не наблюдалось. Всем вылетающим клиентам предлагается не ждать, а вернуться домой и объяснить сложившуюся ситуацию своей авиакомпании, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что жители Рима устроили забастовку против «закрытой канализации» и деградации города. Люди заполнили площадь перед ратушей и прилегающие районы. Демонстранты не согласны с мнением мэра Вирджинии Раджи о том, что в решении проблем итальянской столицы достигнут прогресс.