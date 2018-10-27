Забастовка грузчиков нарушила работу аэропорта в Брюсселе

Около 150 рейсов отменены в брюссельском международном аэропорту из-за забастовки грузчиков багажа. На данный момент переговоры с сотрудниками не дали никакого результата.

Персонал требует улучшить условия труда и повысить размер финансовых компенсаций, а также установить точный график перерывов на обед.

По данным пресс-службы аэропорта, ночью массового скопления пассажиров в терминалах не наблюдалось. Всем вылетающим клиентам предлагается не ждать, а вернуться домой и объяснить сложившуюся ситуацию своей авиакомпании, передаёт РИА Новости