Ещё
Забастовка грузчиков нарушила работу аэропорта в Брюсселе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забастовка грузчиков нарушила работу аэропорта в Брюсселе 

News.ru + ещё 9 23 часа назад
Фото: Jean-Luc Mal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Около 150 рейсов отменены в брюссельском международном аэропорту из-за забастовки грузчиков багажа. На данный момент переговоры с сотрудниками не дали никакого результата.
Персонал требует улучшить условия труда и повысить размер финансовых компенсаций, а также установить точный график перерывов на обед.
По данным пресс-службы аэропорта, ночью массового скопления пассажиров в терминалах не наблюдалось. Всем вылетающим клиентам предлагается не ждать, а вернуться домой и объяснить сложившуюся ситуацию своей авиакомпании, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что жители Рима устроили забастовку против «закрытой канализации» и деградации города. Люди заполнили площадь перед ратушей и прилегающие районы. Демонстранты не согласны с мнением мэра Вирджинии Раджи о том, что в решении проблем итальянской столицы достигнут прогресс.
News.ru: последние новости
Кейт Миддлтон беременна четвёртым ребёнком Польша оставляет открытым вопрос выплаты репараций от ФРГ Папа римский извинился перед молодёжью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора48
В ГД отреагировали на призыв Киева взрывать склады в РФ404
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
02:52
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
Армия Оружие
03:02
Во Франции усилят охрану синагог
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение