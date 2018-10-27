Твиттер объяснил уменьшение числа подписчиков Трампа

Сервис микроблогов Twitter после критики со стороны президента США Дональда Трампа объяснил уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов, сообщает газета Hill.

В пятницу Трамп обвинил администрацию социальной сети Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. По его словам, в соцсети "подавили рост (подписчиков) до такой степени, что это стало очевидным для всех". Согласно данным на странице Трампа в Twitter, число его подписчиков превышает 55,3 миллиона человек, а сам он подписан на 46 аккаунтов.

"Мы нацелены на то, чтобы сервис работал исправно, это подразумевает работу по удалению фейковых аккаунтов для предотвращения случаев злонамеренного поведения (в социальной сети)", — завила компания.

"Во многих известных аккаунтах наблюдалось снижение числа подписчиков, но результат — больше уверенности в том, что те подписчики, которые у них есть, — настоящие, вовлеченные люди", — добавили в Twitter.