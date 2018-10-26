В Раде подсчитали убытки от захвата «Норда»

В Раде рассказали, во сколько обошелся Киеву захват «Норда»

По его словам, ситуация, сложившаяся в Азовском море, наносит ущерб как имиджу страны, так и ее экономике.

"Сто миллионов (гривен — прим. ред.) в месяц убытков насчитано только из-за задержания наших кораблей", — признался Рыбалка.

Парламентарий также потребовал усилить санкционное давление на Россию и разорвать договор о совместном использовании Азовского моря.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе.