Заявление ОБСЕ об отсутствии россиян в Донбассе исчезло из журнала

Издание заменило ранее опубликованное высказывание Хуга на многоточие и объяснило правку тем, что представитель СММ ОБСЕ неправильно подобрал слова.

«Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало подразумевавшуюся им точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели», — сказали в издании.

После удаленного высказывания Хуг рассказал, что его коллеги фиксировали въезжающие и выезжающие с территории конфликта автоколонны в местах, где нет официального пересечения границ, а также заметили электронные виды оружия. Он также рассказал о людях в российской военной форме, при этом отметив, что ее можно купить где угодно.

Сам Хуг, комментируя действия редакции, назвал произошедшее недоразумением.