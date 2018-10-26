Заявление ОБСЕ об отсутствии россиян в Донбассе исчезло

Американское издание Foreign Policy удалило из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой системы (СММ) ОБСЕ Александром Хугом его слова о том, что организация не нашла доказательств участия России в военном конфликте в Донбассе.
Издание заменило ранее опубликованное высказывание Хуга на многоточие и объяснило правку тем, что представитель СММ ОБСЕ неправильно подобрал слова.
«Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало подразумевавшуюся им точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели», — сказали в издании.
После удаленного высказывания Хуг рассказал, что его коллеги фиксировали въезжающие и выезжающие с территории конфликта автоколонны в местах, где нет официального пересечения границ, а также заметили электронные виды оружия. Он также рассказал о людях в российской военной форме, при этом отметив, что ее можно купить где угодно.
Сам Хуг, комментируя действия редакции, назвал произошедшее недоразумением.
Ранее слова Хуга об отсутствии доказательств участия России в военном конфликте в Донбассе раскритиковали в Киеве. Так, вице-спикер Верховной рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко назвала его слова «нелепым и неудачным заявлением».