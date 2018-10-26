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«Киевский патриархат» решил забрать название у УПЦ
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«Киевский патриархат» решил забрать название у УПЦ 

Газета.Ru 1 час назад
В неканонической УПЦ Киевского патриархата заявили, что после обретения автокефалии возьмут название «Украинская православная церковь». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы «Киевского патриархата» Филарета, каноническая УПЦ Московского патриархата должна будет называться »Русская православная церковь в Украине».
«Название будет «Украинская православная церковь» — официальное. Второе название — «Киевский патриархат», — объяснил Филарет.
Ранее сообщалось, что УПЦ КП добавила в титул предстоятеля Киево-Печерскую Лавру.
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