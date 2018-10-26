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Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе
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Белоруссия приготовилась включиться в конфликт в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Белоруссия готова оказать помощь в разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. С таким заявлением в пятницу, 26 октября, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».
«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного — ради мира. Эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы — мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена», — заявил белорусский лидер.
Порошенко заявил об абсолютном доверии к Лукашенко
Минск готов работать в рамках договоренности двух президентов — Украины и России, подчеркнул Лукашенко. «Мы не напрашиваемся к кому бы то ни было в миротворцы или посредники», — сказал он.
«Если нужно включить Беларусь в этот процесс, мы будем делать это в разрезе договоренностей двух государств, чтобы на этой многострадальной земле, на востоке Украины, был мир», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Целью, по его словам, является сохранение единой и неделимой Украины.
«Нельзя оставить эту проблему нашим детям для разрешения. Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас», — добавил он.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.
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