Уволенную телеведущую NBC позвали в Россию

Уволенную с американского телеканала NBC за расистские высказывания журналистку Мегин Келли пригласил работать на Первом канале ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов. Журналист пояснил, что истинной причиной увольнения Келли является то, что она брала интервью у президента России Владимира Путина и полюбилась россиянам.
Глава дирекции информационных программ Первого канала и ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил на работу журналистку Мегин Келли, которую уволили с американского телеканала NBC якобы за расистские высказывания.
Российский журналист пояснил, что истинной причиной увольнения Келли являются не ее расистские высказывания, а то, что она брала интервью у президента России Владимира Путина и полюбилась россиянам, передает ФАН.
«Дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу «Время», «Тайм» по-вашему, и любовь миллионов ваших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин», — сказал Клейменов.
Напомним, 23 октября руководство телеканала NBC решило уволить Меган Келли за расистский, по их мнению, комментарий, отпущенный журналисткой в эфире ее телепередачи, передает НСН.
Обсуждая с гостями костюмы на Хэллоуин, Келли удивилась тому, что использование «блэкфейса» (англ. «черное лицо», гримирование не-чернокожими людьми своих лиц черной краской, чтобы изобразить негра) считается расистским, ведь «ничего такого в этом нет».
Кроме того, Келли отпустила еще несколько подобных ремарок, что вызвало недовольство у многих зрителей и руководства NBC. Вскоре Келли потребовала от руководства телеканала $50 млн У журналистки был контракт на 3 года, и истекал он через 1 год и 10 месяцев с момента ее увольнения.
Если телеканал откажется выплатить эти средства, то журналистка подаст иск в суд. Как сообщает Variety, в этом случае интересы Мегин Келли будет представлять знаменитый адвокат из Голливуда Брайан Фридман. В основном он защищает интересы актеров и спортсменов.
В марте — после интервью с российским лидером — Келли заявила, что Владимир Путин располагает о главе Белого дома Дональде Трампе такими сведениями, которые тот не хочет выносить на публику.
«Думаю, есть очень большая вероятность, что Путин знает о Трампе какие-то вещи, о которых Трамп не хочет говорить публично», — поделилась впечатлением журналистка.
В мартовском интервью Келли Путин, в частности, заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане России с тем же успехом могли быть американцами.
«Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал президент России.
Он также подчеркнул, что мир «велик и разнообразен», а отношения между США и Россией в настоящее время сложные.
«Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — добавил российский лидер.
После интервью Келли поделилась своими впечатлениями от беседы.
«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться. У меня есть факты, и со всем должным уважением к российскому президенту могу сказать, что он не говорил правду, когда я его допрашивала. Думаю, мы оба это знали — он это знал, и я это знала.
Между нами происходило что-то вроде поединка горилл», — рассказала ведущая.
В июне прошлого года Келли в рамках Петербургского международного экономического форума модерировала панель с участием мировых лидеров, в том числе Владимира Путина, и заработала для NBC рекордные рейтинги.
Чуть более шести миллионов американцев посмотрели ее беседу с президентом России в воскресенье в вечернем эфире телеканала. Однако, по мнению американского оскароносного кинорежиссера Оливера Стоуна, Келли плохо подготовилась к интервью с Путиным.
По мнению режиссера, она не была способна «поддержать спор или возразить» главе России, «поскольку не знает многих вещей».
«Путин знал свое дело, а она — нет», — заявил Стоун.
Режиссер также заметил, что Келли во время интервью «была похожа на пулемет» и с этой точки зрения показала все недостатки в современной журналистике, которая мало уделяет внимания нюансам.