В ЦИК ДНР рассказали о подготовке к выборам

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Выразили желание присутствовать на выборах в качестве международных наблюдателей представители порядка 50 стран мира. Среди них Франция, Финляндия, Великобритания, Германия, Сербия, Италия и многие другие", — отметила Позднякова.

При этом, по словам Поздняковой, сколько международных наблюдателей будут присутствовать на выборах в ДНР, пока сказать сложно. Сейчас ЦИК ДНР приглашает "иностранных наблюдателей, после чего начнется их регистрация — предоставление необходимого пакета документов и их проверка".