Судоходство в Азовском море может стать «силовым»

Ранее депутат Верховной рады Вадим Денисенко заявил, что, разорвав Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Украина «загонит себя в тупик».

Соскин согласился с этим мнением. По его словам, разрыв договора приведет к тому, что и российским, и украинским кораблям придется преодолевать Азовское море исключительно «силовым» путем.

«И непонятно, как из него (тупика. — Прим. ред.) выйти», — отметил он.

Весной нынешнего года власти Украины начали обвинять Россию в «жесткой политике» задержания и досмотра всех плывущих на Украину судов.