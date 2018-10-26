Судоходство в Азовском море может стать «силовым» 

Судоходство в Азовском море станет «силовым», если Украина разорвет договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море. Об этом «Национальной службе новостей» заявил украинский политолог Олег Соскин.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Денисенко заявил, что, разорвав Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Украина «загонит себя в тупик».
Соскин согласился с этим мнением. По его словам, разрыв договора приведет к тому, что и российским, и украинским кораблям придется преодолевать Азовское море исключительно «силовым» путем.
«И непонятно, как из него (тупика. — Прим. ред.) выйти», — отметил он.
Весной нынешнего года власти Украины начали обвинять Россию в «жесткой политике» задержания и досмотра всех плывущих на Украину судов.
Накануне это мнение поддержал Европарламент, принявший резолюцию, которая призывает к усилению против России санкций за «эскалацию конфликта» с Украиной в Азовском море.