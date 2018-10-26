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Болтон оценил свой визит в Грузию
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Болтон положительно оценил свой визит в Грузию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mandel Ngan
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на брифинге в пятницу назвал свой визит в Грузию позитивным и продуктивным.
Болтон в пятницу прибыл с двухдневным визитом в Грузию.
"У меня были встречи высокого ранга в Тбилиси, вместе с премьером и его командой по безопасности мы обсудили вопросы нашего стратегического сотрудничества и ситуацию в регионе. В целом я оцениваю этот визит как позитивный и продуктивный", — заявил Болтон.
По его словам, США уделяют большое внимание отношениям с Грузией. Болтон подтвердил, что американская сторона не меняла свою твердую позицию и "продолжает поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Грузии".
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