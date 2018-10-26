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Главу Topshop обвинили в домогательствах
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Главу Topshop обвинили в сексуальных домогательствах 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Panoramic / ZumaPress / Globallookpress.com
Главу розничной сети магазинов Topshop сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. Об этом сообщает The Telegraph.
Имя подозреваемого огласил бывший лидер Палаты общин Лорд Хейн. Журналисты отмечают, что в течение двух дней информация о человеке, замешанном в деле, оставалась скрытой. В связи со случившемся, Парламент поставил вопрос о лишении его титула сэра. Однако британский миллиардер отрицает свою вину.
Также выяснилось, что суд запретил публиковать имя сэра Грина в СМИ. По данным издания, молчание сотрудников было куплено самим Грином.
«Я думаю, сегодня мы доказали, что богатство, власть и высокомерие не могут покрываться вечно. Людей можно заставить молчать с помощью денег, но у всего есть границы», — высказалась член комитета по делам женщин и равенству Джесс Филлипс.
Филипп Грин — глава одной из крупнейших розничных сетей по продаже одежды в Великобритании Arcadia Group. Группа включает такие бренды, как Topshop, Topman, Wallis, Evans, Burton, Miss Selfridge, Dorothy Perkins и Outfit.
Ранее в октябре покупатели раскритиковали британскую обувную сеть Office за попытку капитализировать феминистическое движение против сексуальных домогательств #MeToo. На сайте компании появились красные ботильоны на шпильке под названием Me Too, которые продавались по цене около 112 долларов.
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