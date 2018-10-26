В Белом доме пересчитали iPhone Трампа

Репортаж СМИ о прослушивании иностранными спецслужбами телефонов президента США Дональда Трампа — «очередные выдумки и фейковые новости». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«У The New York Times новая фейковая история о том, что теперь русские и китайцы (рад, что они теперь и про китайцев говорят) прослушивают все мои звонки по мобильному. Только вот мобильным я пользуюсь редко, а когда я это делаю — это всегда авторизованный государством телефон. Я предпочитаю защищенные соединения», — написал он.

Трамп также назвал статью издания длинной и скучной и сказал, что у него нет времени ее корректировать. По словам американского лидера, он не пренебрегает безопасностью и пользуется лишь одним iPhone, а не тремя. «Я пользуюсь только государственными телефонами, и у меня один-единственный государственный мобильный телефон. Эта история совершенно не правдива!» — написал он.

О том, что статья газеты «содержит неточную информацию», рассказал и официальный представитель Белого дома Хоган Гидли , передает The Hill. По его словам, Трамп пользуется только одним государственным iPhone, данные которого защищены с использованием самых современных технологий. «Безопасность этого телефона обеспечивается с помощью лучших способов, существующих в индустрии, и полностью находится под государственным контролем», — указал Гидли.