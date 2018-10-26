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В Белом доме пересчитали iPhone Трампа
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В Белом доме пересчитали iPhone Трампа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Leah Millis / Reuters
Репортаж СМИ о прослушивании иностранными спецслужбами телефонов президента США Дональда Трампа — «очередные выдумки и фейковые новости». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
«У The New York Times новая фейковая история о том, что теперь русские и китайцы (рад, что они теперь и про китайцев говорят) прослушивают все мои звонки по мобильному. Только вот мобильным я пользуюсь редко, а когда я это делаю — это всегда авторизованный государством телефон. Я предпочитаю защищенные соединения», — написал он.
Трамп также назвал статью издания длинной и скучной и сказал, что у него нет времени ее корректировать. По словам американского лидера, он не пренебрегает безопасностью и пользуется лишь одним iPhone, а не тремя. «Я пользуюсь только государственными телефонами, и у меня один-единственный государственный мобильный телефон. Эта история совершенно не правдива!» — написал он.
О том, что статья газеты «содержит неточную информацию», рассказал и официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, передает The Hill. По его словам, Трамп пользуется только одним государственным iPhone, данные которого защищены с использованием самых современных технологий. «Безопасность этого телефона обеспечивается с помощью лучших способов, существующих в индустрии, и полностью находится под государственным контролем», — указал Гидли.
Ранее The New York Times сообщила, что у президента США три мобильных телефона фирмы Apple: один для приложений, один для звонков и еще один личный, где сохранены его старые контакты. Трамп якобы пользуется последним, чтобы совершать звонки, которые не зарегистрируют в Белом доме. Кроме того, газета написала, что глава государства не соблюдает требования к информационной безопасности и недостаточно часто меняет телефоны, из-за чего российские и китайские шпионы могут получать доступ к государственной тайне.
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