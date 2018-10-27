Ещё
Киевского священника уличили в пропаганде речей Гитлера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинского священника уличили в пропаганде речей Гитлера 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Facebook
Иеромонах Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Богдан Костюк поделился на своей странице в Facebook видеозаписями речей Адольфа Гитлера. На это обратили внимание «Вести Украина», опубликовав скриншоты постов. Позже мужчина их удалил.
По информации издания, Костюк служит капелланов в одной из украинских воинских частей и вместе с бойцами занимается патриотическим воспитанием молодежи. На его странице журналисты также заметили записи о деятельности «Правого сектора».
На удаленные материалы обратили внимание и пользователи Facebook. Они стали оставлять комментарии и скриншоты под последней записью священника.
Костюк оправдался: «Я интересуюсь историей, пытаюсь понять ее без навязанных идеологических наслоений! Кто видел эти посты, тот поймет, в каком контексте они сделаны», — подчеркнул иеромонах.
УПЦ КП — одна из неканонических церквей Украины. В начале октября Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии ей и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия в ООН подтвердила готовность к войне401
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон
«Прощай, Коля!»: Пугачева раздавлена горем
Кому достанется шикарное наследство Караченцова4
Путин пошутил над занявшей его место главой Югры240
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение