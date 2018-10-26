Падение двух турчанок под землю попало на видео

Асфальт в турецком городе Диярбакыре провалился под двумя местными жительницами. Видео инцидента опубликовало информагентство DHA.

На кадрах видно, как две молодые женщины идут по тротуару, что-то обсуждая и смеясь. Когда обе останавливаются, часть асфальта длиной в несколько метров уходит глубоко под землю. Туда же падают турчанки.

К месту происшествия тут же сбегаются другие прохожие. Один из них, приподняв крупный кусок дорожного покрытия, обнаружил под ним одну из женщин. Она двигала головой, однако все остальные части ее тела находились под завалом.

По данным DHA, пострадавшие — сотрудницы расположенного неподалеку Центра семейного здоровья, врач и медсестра. Обе в результате ЧП получили травмы, однако агентство не уточняет, сколь они серьезны.