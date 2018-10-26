ЕС ужесточил санкции против КНДР

Евросоюз в очередной раз ужесточил санкции против КНДР — одни из немногих европейских ограничительных мер, находящихся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН . Об этом сообщил в пятницу официальный журнал Евросоюза.

"16 октября Комитет Совета Безопасности ООН [по санкциям против КНДР] определил три торговых судна для запрета захода в международные порты. В этой связи санкционный список ЕС должен быть дополнен в соответствии с этим решением", — говорится в документе.

В приложении перечислены три северокорейских торговых судна, занимающиеся перевозкой нефти в нарушение ограничительного режима ООН

Санкционный список ЕС против КНДР является одним из самых масштабных и запрещает практически любые экономические контакты с этой страной, за исключением гуманитарного содействия ЕС и аграрного сектора.