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ЕС ужесточил санкции против КНДР
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ЕС ужесточил санкции против КНДР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Kin Cheung
Евросоюз в очередной раз ужесточил санкции против КНДР — одни из немногих европейских ограничительных мер, находящихся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в пятницу официальный журнал Евросоюза.
"16 октября Комитет Совета Безопасности ООН [по санкциям против КНДР] определил три торговых судна для запрета захода в международные порты. В этой связи санкционный список ЕС должен быть дополнен в соответствии с этим решением", — говорится в документе.
В приложении перечислены три северокорейских торговых судна, занимающиеся перевозкой нефти в нарушение ограничительного режима ООН.
Санкционный список ЕС против КНДР является одним из самых масштабных и запрещает практически любые экономические контакты с этой страной, за исключением гуманитарного содействия ЕС и аграрного сектора.
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