Искушение оружием: что Болтон делал на Кавказе

«Покупайте у США, а не у России»: что Болтон делал на Кавказе

Армению и Советник по национальной безопасности США Джон Болтон 26 октября визитом в Тбилиси завершает поездку по Кавказу. Он посетил Грузию Азербайджан . Все эти страны, две из которых находятся на пороге выборов, имеют особое значение для Вашингтона в контексте противостояния с Ираном . Что предложил Болтон кавказским странам, —читайте в материале «Газеты.Ru»

Тбилиси стал последней остановкой в кавказском турне для советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Грузия имеет для Вашингтона значение, поскольку является союзником вне НАТО

Грузино-американские связи начали активно развиваться, когда у власти в США находилась администрация Джорджа Буша-младшего , в которой Болтон занимал пост заместителя госсекретаря США.

Не так давно в Вашингтоне побывал грузинский премьер Мамука Бахтадзе , который в том числе встретился с советником Трампа и обсудил с ним ситуацию в регионе и вопросы экономики.

«Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть определенный план, с которым мы ознакомили господина Болтона», — отметил после визита грузинский премьер.

Визит Болтона в Тбилиси проходит за два дня до президентских выборов в Грузии, однако, несмотря на то что это последние всенародные выборы президента, большого интереса у Вашинтона к ним нет. В результате реформ, проведенных еще при президенте Михаиле Саакашвили , пост президента, теряет свое значение.

Новый глава государства станет последним всенародно избранным президентом, затем президента будет избирать парламент.

Во время визита Болтон еще раз заверит своих грузинских визави, что США поддерживают единство Грузии и не признают независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот символический жест важен для грузинского руководства и будет означать, что администрация Дональда Трампа не забыла о Тбилиси.

Одна из важных частей визита Болтона в Грузию — обсуждение проблем, связанных с Ираном.

«Во время визита Болтон должен убедить Тбилиси снизить уровень экономических отношений с Тегераном. Сегодня Иран активно инвестирует в Грузию, видя ее как часть торгового пути на юге Кавказа. США хотят эти связи разрушить», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

В свою очередь, американское аналитическое агентство Stratfor отмечает, что хотя администрация Трампа долгое время «сохраняла спокойствие» в отношении региона, «многие факторы вновь поставили Кавказ в поле зрения Вашингтона», один из которых — растущая конфронтация Соединенных Штатов с Ираном.

Искушение оружием

Разговор об Иране у Болтона был и в Армении, которую он посетил перед визитом в Грузию. На встрече с премьером страны Николом Пашиняном, Болтон заявил, что США хочет «максимально надавить на Иран», который не отказался от идеи обладания ядерным оружием.

В Ереване Болтон также не преминул поговорить и о неядерном оружии, отметив, что армянская сторона могла бы приобретать американское оружие, которое, как он утверждает, лучше российского.

«Если речь идет о выборе — покупке либо российской военной техники, либо американской, — то мы бы предпочли последнее», — цитирует Болтона «Интерфакс».

Правда, большой вероятности, что Армения услышит этот призыв, нет — Ереван удовлетворен поставками из России, которая остается главным военным союзником Армении в регионе. Сам Пашинян уже несколько раз встретился с российским президентом Владимиром Путин и не намерен портить отношения с Москвой.

В свою очередь, другой стране на Кавказе — Азербайджану — США не помогут: конгресс США наложил вето на поставку оружия Баку (как и Еревану) из-за того, что оба государства находятся в состоянии конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Поправка была принята еще в 1992 году еще при президенте Билле Клинтоне

однако Болтон на пресс-конференции в Азербайджане дал понять, что президент Трамп может пойти на приостановку действия поправки. К слову, Азербайджан также закупает большое количество вооружения у Москвы.

В Азербайджане, как и в Армении и Грузии, Болтон также говорил об Иране, как о геополитическом противнике США.

Помощник Трампа затрагивал вопрос Нагорного Карабаха и в Армении и Азербайджане, отметив, что его решение — в «лучших интересах» США. Как и Россия, США является сопредседателем минской группы по Карабаху, однако администрация Трампа переговорному процессу уделяла мало значения и старается наверстать упущенное, видя активизацию российской дипломатии в регионе. Как заявил Болтон, США привержены «мирному решению» карабахской проблемы.

По итогам визита в Баку дипломат отметил, что США считают необходимым достичь такого результата, который бы удовлетворил и Азербайджан, и Армению, «учитывая стратегическое значение региона».