Вице-премьер Украины попросил белорусов не говорить по-русски

Вице-премьер Украины попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски

Украины в Украинский вице-премьер Геннадий Зубко на форуме регионов Белоруссии Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.

В ходе выступления он отметил, что две недели назад Украина и Белоруссия провели заседание совместной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке, и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — приводит слова Зубко РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.