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Вице-премьер Украины попросил белорусов не говорить по-русски
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Вице-премьер Украины попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски 

RT на русском + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский вице-премьер Геннадий Зубко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.
В ходе выступления он отметил, что две недели назад Украина и Белоруссия провели заседание совместной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
«Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке, и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — приводит слова Зубко РИА Новости.
Ранее стало известно, что депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.
В сентябре подобный запрет был введён во Львовской области. В ответ МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове.
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.
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