Меркель растеряла популярность

Почему выборы в Гессене могут обернуться для Меркель провалом

В германской земле Гессен в ближайшее воскресенье, 28 октября, пройдут выборы в местный парламент, которые грозят обернуться очередным провалом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование вполне может привести к поражению правящего здесь (в коалиции с «Зелеными») Христианско-демократического союза. Эксперты полагают, что результаты в Гессене могут повторить выборы в Баварии , где союзники Меркель потеряли большинство. Судьба же канцлера решится на партийных выборах в декабре 2018 года.

Германским избирателям, которые в воскресенье, 28 октября, придут на выборы в земле Гессен, предстоит избрать депутатов местного парламента, который, в свою очередь, изберет новое местное правительство.

В настоящее время у власти в Гессене — земли в центральной части Германии — у власти находится Христианско-демократический союз (ХДС) в коалиции с партией «Зеленые».

Однако, согласно прогнозам, которые приводит издание Financial Times, ситуация в Гессене может повторить баварский сценарий, который нанес существенный удар по канцлеру Ангеле Меркель — ХДС может потерять голоса избирателей.

Согласно опросам общественного мнения, поддержка ХДС в Гессене упала до 26%, что на 12% меньше чем в 2013 году.

Причина падения — недоверие к миграционной политике Меркель в 2015-2016 годах, когда страна приняла более миллиона мигрантов, говорится в статье.

Сама Меркель, в свою очередь, заявила, что не считает региональные выборы судьбоносными. «Не каждые региональные выборы надо рассматривать как национальные выборы в миниатюре», — сказала канцлер региональной телевизионной компании Hessische Rundfunk. При этом она отметила, что выборы немало значат для жителей самой земли Гессен.

Опросы общественного мнения прогнозируют также, что большой процент голосов потеряют как и «Зеленые», так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Им пророчат по 21%, что на 9% меньше, чем на прошлых местных выборах.

И в совокупности результат может отправить Меркель в политический нокаут, пишет «Немецкая волна».

Определенный успех при этом прогнозируют для националистической партии «Альтернатива для Германии», которая может получить 13% голосов и впервые войти в земельный парламент.

Вхождение в парламент праворадикальных националистов, которые активно выступают против ЕС , может послать негативный сигнал инвесторам, так как в земле Гессен находится Франкфурт-на-Майне, где расположен крупный финансовый центр.

Заместитель директора Института Европы РАН , германист Владислав Белов предрекает потери для ХДС, а также отмечает важность результатов малых партий. Эксперт отмечает, что ситуация может измениться в последний момент и признается, что «будет приятно удивлен, если ХДС сохранит свои голоса». Однако, по его мнению, «Гессен подтвердит картину, которая сложилась на выборах в Баварии».

На недавних выборах в Баварии, которые прошли в середине октября, главные союзники канцлера Ангелы Меркель — партия «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) — получили 37,2% голосов избирателей на выборах в парламент. Это стало худшим результатом для партии, которая впервые за почти 50 лет не сможет сформировать здесь правительство большинства.

Праворадикальная партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» впервые набрала достаточное количество голосов для прохождения в ландтаг Баварии. У нее 10,2% голосов. Как отметило по итогам выборов издание Politico, насущным вопросом после такого результата правящей в Баварии партии является то, какое влияние выборы смогут оказать на правительство в Берлине.

С уменьшением поддержки Меркель в Германии растет сомнение и в том, что ее правительство сможет продержаться свой полный срок до осени 2021 года, по крайней мере, в нынешнем составе, отмечается в материале.

Стоит отметить что сама Меркель, хотя и не заявляла о возможности того, что покинет пост канцлера, дала сигнал о том, что, возможно, не сможет оставить своего преемника после ухода, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью Меркель в эфире Hessische Rundfunk.

«Все попытки тех, кто находится у власти, выбрать своих преемников постоянно терпели неудачу — и это к лучшему», — заявила Меркель в эфире немецкой радиостанции.

Во время интервью канцлера ФРГ спросили о планах переизбрания в декабре от ХДС, которую она возглавляет в составе коалиционного блока с ХСС. Как отмечает агентство, спекуляции на тему ближайшего завершения 13-летнего срока правления Меркель активизировались после «бунта» ее соратников в ХДС четыре недели назад, а также неудачи на выборах ее союзников на парламентских выборах в Баварии и «трудных выборов» в Гессене в октябре.

Как отмечает Белов из Института Европы РАН, несмотря на то что оппоненты Меркель пытаются вновь и вновь обвинять ее в провалах миграционных планов, «партия твердо стоит на ногах», а сама Меркель считается «тефлоновым» политиком — так называют лидеров, способных выстоять в борьбе, несмотря на совершаемые ошибки. Судьба Меркель как лидера решится на партийном съезде в начале декабря, где ей предстоит пройти процедуру перевыборов.