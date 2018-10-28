Ирландцы разрешили себе богохульничать

Жители Ирландии разрешили себе богохульничать

Жители Ирландии решили убрать из конституции страны статью, предполагающую наказание за богохульство. Как пишет The Irish Times, такую позицию на референдуме высказали 69 процентов населения страны, принявшего участие в голосовании.

Решение не стало неожиданным, инициативу поддерживали все политические и религиозные силы Ирландии, и она вполне укладывается в линию, проводимую премьер-министром Лео Варадкаром, стремящимся модернизировать страну. Так, ранее в Ирландии были легализованы однополые браки, а в мае этого года на другом референдуме отменили наказание за аборты (тогда решение поддержали тоже около 70 процентов жителей страны).

В последний раз в Ирландии человека осудили за богохульство в 1855 году. Однако еще три года назад полиция проводила расследование в отношении комедианта Стивена Фрая за его высказывания о боге. В конце концов, оно было закрыто: власти решили, что слова артиста обидели слишком мало людей, чтобы осудить его. Те события и напомнили ирландцам, что такая статья все еще существует в конституции, принятой в 1937 году.

"Публикация или высказывание, имеющее кощунственное, крамольное и непристойное содержание, является преступлением, которое может быть наказано в соответствии с законом", — говорится в статье, которая теперь станет недействительной. Даже в католической церкви ее признали устаревшей и служащей, прежде всего, для оправдания насилия и притеснения в отношении различных меньшинств, однако нападки на чужую веру также недопустимы. "Религиозная свобода является фундаментальным правом человека, равно как и свобода выражения мнения", — добавляют представители англиканской церкви.