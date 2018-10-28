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Ирландцы разрешили себе богохульничать
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Жители Ирландии разрешили себе богохульничать 

Российская Газета + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Ирландии решили убрать из конституции страны статью, предполагающую наказание за богохульство. Как пишет The Irish Times, такую позицию на референдуме высказали 69 процентов населения страны, принявшего участие в голосовании.
Решение не стало неожиданным, инициативу поддерживали все политические и религиозные силы Ирландии, и она вполне укладывается в линию, проводимую премьер-министром Лео Варадкаром, стремящимся модернизировать страну. Так, ранее в Ирландии были легализованы однополые браки, а в мае этого года на другом референдуме отменили наказание за аборты (тогда решение поддержали тоже около 70 процентов жителей страны).
В последний раз в Ирландии человека осудили за богохульство в 1855 году. Однако еще три года назад полиция проводила расследование в отношении комедианта Стивена Фрая за его высказывания о боге. В конце концов, оно было закрыто: власти решили, что слова артиста обидели слишком мало людей, чтобы осудить его. Те события и напомнили ирландцам, что такая статья все еще существует в конституции, принятой в 1937 году.
"Публикация или высказывание, имеющее кощунственное, крамольное и непристойное содержание, является преступлением, которое может быть наказано в соответствии с законом", — говорится в статье, которая теперь станет недействительной. Даже в католической церкви ее признали устаревшей и служащей, прежде всего, для оправдания насилия и притеснения в отношении различных меньшинств, однако нападки на чужую веру также недопустимы. "Религиозная свобода является фундаментальным правом человека, равно как и свобода выражения мнения", — добавляют представители англиканской церкви.
Референдум состоялся в один день с президентскими выборами, на которых победу одержал действующий глава государства, лейборист Майкл Хиггинс, набравший 55 процентов голосов.
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